Agricoltura | Rolfi | ' regioni rimangano autorità di gestione della futura Pac' 2

(Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Le AgriRegions "chiedono quindi l'interventoCommissione europea affinché vengano riconosciute come il livello istituzionale appropriato per ladegli interventi di sviluppo rurale, considerate attori a pieno titolo nella definizione e nelle modifiche degli interventi di sviluppo rurale, nel quadro dei piani strategici nazionali, e pienamente coinvolte - conclude l'assessore lombardo - nella programmazione. L'all'interno dei singoli Stati è estremamente diversificata per vocazione, territorio e clima. I piani strategici nazionali quindi necessitano di un ruolo attivo delleper essere attuati anche in virtù delle diverse filiere che devono essere rappresentate e aiutate nei processi di sviluppo".

È quello che chiedono congiuntamente le più grandi regioni agricole d'Europa in una lettera, firmata anche dall'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi, indirizzata al