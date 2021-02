Affari Tuoi – Viva gli sposi streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di stasera (Di sabato 6 febbraio 2021) Affari Tuoi – Viva gli sposi streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata Questa sera, sabato 6 febbraio 2021, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda Affari Tuoi – Viva gli sposi, il nuovo format dello storico game show, condotto per l’occasione da Carlo Conti con sette puntate speciali. È stato uno dei programmi più amati di Rai 1, andato in onda ininterrottamente dal 2003 al 2017: il popolarissimo “gioco dei pacchi” ritorna in una versione inedita, con protagonisti una coppia di futuri sposi e 10 “pacchisti” vip. dove vedere Affari Tuoi Viva gli ... Leggi su tpi (Di sabato 6 febbraio 2021)glitv:l’ultimaQuesta sera, sabato 6 febbraio 2021, alle ore 20,35 su Rai 1 va in ondagli, il nuovo format dello storico game show, condotto per l’occasione da Carlo Conti con sette puntate speciali. È stato uno dei programmi più amati di Rai 1, andato in onda ininterrottamente dal 2003 al 2017: il popolarissimo “gioco dei pacchi” ritorna in una versione inedita, con protagonisti una coppia di futurie 10 “pacchisti” vip.gli ...

bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 6 FEBBRAIO 2021: UN SABATO SERA TRA C'È POSTA PER TE, AFFARI TUOI, EDEN E TANTI FILM - nancy05111327 : @ZellettaAlessia Che pochezza teso fatti gli affari tuoi e non metterti in mezzo ?????@GrandeFratello - Annalis04484378 : Senti Cassandra penso che non siano affari tuoi! - g_zerbato : RT @DReqvenge2020: @aralia_a @IOSONOERETICO @ManuQ24916888 Della tua vita fai quel che vuoi. Se sei un pazzo furioso che si butta in vena l… - famigliasimpson : @SfideTv @enrick81 @Tvottiano @napoliforever89 @OltreTv @AgoCannella @CIAfra73 @tw_fyvry @Federic01996… -