A Livorno 2 milioni per potenziare i servizi legati alla crisi sanitaria e sociale in corso

Due milioni di euro per potenziare i servizi legati alla crisi sanitaria e sociale in corso. Le risorse arrivano dal Programma operativo regionale del Fondo sociale Europeo e sono state assegnate al Comune di Livorno come capofila della Zona Distretto per il progetto ResiLIamo. Lo annuncia l'assessore al sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti, spiegando che le somme saranno utilizzate per potenziare le attività di assistenza sociale a domicilio per le persone non autosufficienti e per estendere il servizio educativo domiciliare rivolto ai minori dei nuclei svantaggiati (1 mln di euro), per rafforzare l'attività ...

