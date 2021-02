5 usi alternativi del bicarbonato di sodio

Leggi su virali.video

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ildiè uno degli ingredienti più utili e che è sempre utile avere all’interno della nostra dispensa. Questo alimento infatti è ricco di proprietà benefiche e curative, sia per il nostro organismo che per gli ambienti che ci circondano. Ildi, per quanto riguarda i benefici sull’organismo, aiuta la digestione, regolarizza il ph diminuendo così l’acidità, è un perfetto rimedio antimicotico e è anche un ottimo aiuto per la salute della nostra bocca. Ma non solo per il nostro corpo, ildiè utile infatti anche per le sue proprietà disinfettanti, sbiancanti, elimina odore ed è un ottimo alleato nelle pulizie domestiche. credit: Youtube/Simply This Life Per questo motivo oggi vogliamo mostrarvi alcuni utilizzi ...