46enne trovata morta nel proprio appartamento L’allarme dell’Istat | “Boom di femminicidi durante il lockdown”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Una donna di 46 anni è stata uccisa a Faenza. Il corpo senza vita è stato rinvenuto da un’amica della figlia della vittima. FAENZA (RAVENNA) – Ennesimoo in Italia. Una donna di 46 anni è stato uccisa a Faenza, in provincia di Ravenna. Il corpo senza vita della vittima, come raccontato dai media locali, sarebbe stato rinvenuto da un’amica della figlia della donna. La giovane era ospite nell’ha trovato il cadavere della. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di quanto successo. La tragediaè scattato nelle prime ore di sabato 2 febbraio 2021. A chiamare i soccorsi è stata la figlia della vittima, avvertita dall’amica. Secondo le prime ...

infoitinterno : FAENZA: 46enne trovata morta in casa, la vicina 'Svegliata dalle urla' | VIDEO - infoitinterno : Omicidio a Faenza, 46enne trovata sgozzata. Il magistrato: 'Indagini sono a 360 gradi' - news_mondo_h24 : Femminicidio a Faenza, 46enne trovata morta nel proprio appartamento - infoitinterno : Giallo a Faenza, 46enne trovata morta in una palazzina: ipotesi omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : 46enne trovata

... l' ex marito della vittima era in viaggio insieme alla figlia, con cui doveva trascorrere il weekend: i due erano partiti insieme verso le 5 di mattina, lasciando in casa laancora viva. Sul ...un quadro ancora molto confuso quello attorno all'omicidio di Ilenia Fabbri,senza vita, con una ferita alla gola, nella mattinata di sabato a Faenza, in via Corbara, traversa di via Testi, in un condominio di recente edificazione. Fino a poco prima dell'...A pochi giorni dal dramma di Sonia Di Maggio, un'altra donna è stata uccisa in Romagna. La vittima, Ilenia Fabbri, 46 an ...Una donna di 46 anni è stata uccisa a Faenza. Il corpo senza vita è stato rinvenuto da un'amica della figlia della vittima.