4 ingredienti naturali da usare per fare giardinaggio

Leggi su virali.video

(Di sabato 6 febbraio 2021) Avere il pollice verde è un sogno che in molti hanno, ma che purtroppo non tutti possiedono e spesso questo fa sì che le nostre piante ne risentano particolarmente. Grazie alle varie scoperte fatte nel corso degli anni, siamo venuti a conoscenza di molte tecniche che possono aiutarci ad evitare che le nostre piante muoiano a soffrano. Forse non tutti sanno che, alcuni di questi metodi possono essere fatti con l’utilizzo di, di facile reperibilità e che spesso abbiamo già all’interno della nostra dispensa. Siete curiosi quindi di conoscere alcuni di questi semplici trucchi che, grazie all’uso di comuni, possono essere di grande aiuto per la cura delle nostre piante, sia in vaso che piantate in giardino? Scopriamoli insieme. credit: Youtube/Cookist 1. Latte scaduto Spesso capita ...