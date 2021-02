11enne trovato senza vita | malnutrito e disidratato nel seminterrato | arrestati i genitori

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 6 febbraio 2021) Roman Lopez, bambino di soli 11 anni, è statomorto dalla polizia di Placerville – negli States – neldella sua casa il 12 gennaio dello scorso anno. La sua scomparsa era stata denunciata solo il giorno prima dalle maestre del bambino, che da giorni non lo vedevano a scuola. Dalle autopsie non è emerso nessun tipo di trauma: le cause della morte del bambino sono malnutrizione e disidratazione. Dopo più di un anno di ritardi per la pandemia di Coronavirus, il padre biologico di Roman, Jordan Piper, e la madre adottiva con cui viveva dalla morte della madre biologica, Lindsey Piper, sono stati incriminati per diversi crimini tra cui: Abuso e tortura di minori e per aver fallito a prendersi cura di un minore. Lindsey Piper è anche accusata per aver avvelenato un bicchiere d’acqua dato a Roman. La questione però non è ...