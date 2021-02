10 giovani fotografe | brave e impegnate | da seguire

Leggi su wired

(Di sabato 6 febbraio 2021), carine e. Sono leunder 30. Quelle della generazione always on. Quelle attente alle mode, ma solo per trarne ispirazione. E quelle con un’impronta artistica già definita, oltre alle idee chiare, perché la fotografia non è solo bellezza fine a se stessa, è anche messaggio per abbattere confini, disparità e muri. Nell’immenso mondo del creativity system, ancora troppo attento allo sguardo maschile. non è facile rintracciare perle di bravura. Eppur (qualcosa) si muove: lentamente negli spazi fisici, più velocemente in quelli virtuali. Girl Gaze, fra tutti. Fondato da Amanda de Cadenet nel 2016, è una piattaforma multimediale nata per abbattere la preponderanza di fotografi uomini e sostenere la nuova generazione femminile. Non sono da meno Woman Photograph e Paris Photo: la prima è un’organizzazione non profit ...