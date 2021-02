Zone gialle 16 regioni e Trento (la Puglia resta arancione). L'Abruzzo chiude le scuole superiori (Di venerdì 5 febbraio 2021) regioni, novità nei colori all'indomani del monitoraggio fatto oggi dall'Iss. Lunedì la mappa del rischio Covid in Italia si comporrà dunque di 17 aree in giallo (16... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 febbraio 2021), novità nei colori all'indomani del monitoraggio fatto oggi dall'Iss. Lunedì la mappa del rischio Covid in Italia si comporrà dunque di 17 aree in giallo (16...

NicolaPorro : Italiani indisciplinati? Falso. Ecco perché dovremmo recuperare un approccio critico sulla #pandemia. Il mio editor… - LegaSalvini : MARCO TRAVAGLIO ANCORA CI SPERA: CONTE PREMIER, SUL COVID È ANDATO BENISSIMO ?????? - nonsembra : RT @MMmarco0: Il CTS ha dato il via libera alla riapertura dei ristoranti a cena per le zone gialle ed a pranzo per le zone arancioni purch… - fcister69 : RT @ElioLannutti: Ristoranti aperti anche a cena nelle zone gialle? Frenata del Cts: si riduce efficacia misure anti-covid. La decisione sp… - iltirreno : Zone gialle, riapertura delle scuole e diffusione delle varianti. L'allarme degli esperti: 'È necessario rimanere a… -