Zona gialla weekend, cosa possiamo fare? Rischio assembramenti nelle città, multe fino a mille euro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Zona gialla, via al primo weekend con il Rischio di nuovi assembramenti. Le città corrono ai ripari per evitare che il numero dei contagi possa esplodere: a Roma, Milano... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 5 febbraio 2021), via al primocon ildi nuovi. Lecorrono ai ripari per evitare che il numero dei contagi possa esplodere: a Roma, Milano...

Agenzia_Ansa : Via libera allo sci in zona gialla, incognita spostamenti. Rischi #varianti in Abruzzo-Umbria, la Campania pensa al… - SkyTG24 : Sci, via libera del Cts all’apertura degli impianti dal 15/02 in zona gialla. LE REGOLE - LegaSalvini : VIA LIBERA A IMPIANTI DA SCI IN ZONA GIALLA DAL 15 FEBBRAIO. COLDIRETTI: “VALE 1 MILIARDO DI EURO” - emanueleph : RT @LegaSalvini: ?? ITALIANI CRIMINALIZZATI DAL GOVERNO PERCHE' ESCONO IN ZONA GIALLA! #Sardone (Lega): 'Siamo all'assurdo, la sottosegretar… - UNDMofficial : New post: Italia zona gialla, scattano misure speciali per il week end: le novità -