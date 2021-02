Zona gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni dall’8 febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) Cambia nuovamente la disposizione delle regioni in vista della prossima settimana. Lunedì 8 febbraio l’Italia ridisegnerà la propria cartina con i consueti cambi di colore confermati dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. A seguito del monitoraggio Iss-Ministero Salute, pubblicato nella giornata di venerdì, il ministro ha ufficializzato i cambi di colore in base all’andamento dei contagi nelle singole regioni. Non ci sarà nessuna ordinanza in quanto l’unico cambio di colore, Sardegna in giallo, avviene perché cessa l’ordinanza precedente. ecco la nuova colorazione che sarà effettiva dalla prossima settimana. MONITORAGGIO ISS (5 febbraio): TRE regioni AD ALTO RISCHIO LA nuova ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Cambiamente la disposizionein vista della prossima settimana. Lunedì 8l’Italia ridisegnerà la propria cartina con i consueti cambi di colore confermati dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. A seguito del monitoraggio Iss-Ministero Salute, pubblicato nella giornata di venerdì, il ministro ha ufficializzato i cambi di colore in base all’andamento dei contagi nelle singole. Non ci sarà nessuna ordinanza in quanto l’unico cambio di colore, Sardegna in giallo, avviene perché cessa l’ordinanza precedente.lache sarà effettiva dalla prossima settimana. MONITORAGGIO ISS (5): TREAD ALTO RISCHIO LA...

