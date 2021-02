Yemen, così Biden salva l’Arabia Saudita da una sonora sconfitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bologna, 5 feb – Si discuteva già da qualche settimana sulla condotta che il presidente americano avrebbe dovuto tenere verso la dilaniante guerra civile in Yemen, un conflitto straziante iniziato sotto la presidenza Obama, quando Biden era vice presidente, e che da allora ha provocato una delle peggiori crisi umanitarie dall’inizio del nuovo millennio. Se Biden e il Segretario di Stato Antony Blinken ne erano già convinti, ieri è arrivata la conferma: gli Stati Uniti d’America non venderanno più armi all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, non per la guerra in Yemen, almeno. Un atto umanitario? Può darsi. Sta di fatto però che questo evento salva l’Arabia Saudita da un autentico Vietnam 2.0. La monarchia araba è infatti il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bologna, 5 feb – Si discuteva già da qualche settimana sulla condotta che il presidente americano avrebbe dovuto tenere verso la dilaniante guerra civile in, un conflitto straziante iniziato sotto la presidenza Obama, quandoera vice presidente, e che da allora ha provocato una delle peggiori crisi umanitarie dall’inizio del nuovo millennio. See il Segretario di Stato Antony Blinken ne erano già convinti, ieri è arrivata la conferma: gli Stati Uniti d’America non venderanno più armi ale agli Emirati Arabi Uniti, non per la guerra in, almeno. Un atto umanitario? Può darsi. Sta di fatto però che questo eventoda un autentico Vietnam 2.0. La monarchia araba è infatti il ...

