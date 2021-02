X Municipio | spaventoso incendio in una villa | 7 squadre dei vigili del fuoco in azione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 febbraio 2021)nella tarda mattinata di oggi, 5 febbraio, nel X, al civico 23 di via Anassimene di Mileto, a Casal Palocco. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 11:40 all’interno di unae, nel giro di pochi minuti, hanno avvolto l’interno dell’abit, che in quel momento pare fosse vuota. Vedendo il fumo, i vicini hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti ideldel Comando Provinciale di Roma. Ma rendendosi conto dell’enormità dell’, sono stati immediatamente chiamati i rinforzi: sono quindi arrivate sul posto in tutto ben 4(11A-13A-AB7-AB13-TA) e 3 autobotti deidel. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Ostia. ...