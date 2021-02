World Nutella Day | perché tutti la amano e i trucchi per dire stop

Leggi su iodonna

(Di venerdì 5 febbraio 2021)Day: il 5 febbraio si celebra la crema spalmabile più amata da adulti e bambini. È stata Sara Rosso, una blogger americana appassionata di® ad istituirne la giornata mondiale nel 2007. Ai lovers di tutto il mondo l’idea di una festa è piaciuta a tal punto che in men che non si dica hanno iniziato a celebrare la passione per la® condividendo foto, idee, ispirazioni e ricette sui social. E il® Day è diventato un fenomeno globale. Ma qual è il segreto del suo successo?e cibi palatabili: come regolarsi guarda le foto ...