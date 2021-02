Willy Monteiro | chiesto l’omicidio volontario per il branco

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Non c’è stato nulla di casuale nella morte di Willy Monteiro Duarte. È stata una morte prevista e voluta. Il ragazzo è stato colpito quando era a terra inerme. Si aggrava la posizione dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati del pestaggio di Willy avvenuto a Colleferro il 6 settembre 2020. La procura di Velletri contesta ai due il reato di omicidio volontario e non più quello di omicidio preterintenzionale.

La Procura di Velletri aggrava le accuse ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati del pestaggio di Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro nel settembre scorso fuori ad un locale. Una accusa ...Si aggrava la posizione dei fratelli Bianchi e degli altri accusati per la morte di Willy Monteiro, non più omicidio preterintenzionale, ma volontario. La pena massima prevista è l'ergastolo. A incast ...Omicidio volontario e non più preterintenzionale. Cambia così l'accusa del gip della Procura di Velletri Giuseppe Boccarrato nei confronti dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati del pestaggio ...