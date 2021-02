WhatsApp: l’app fake che spia il telefono (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alice Torri Una finta app di WhatsApp minaccia chi possiede un iPhone, perché è in grado di spiare lo smartphone e sottrarre dati sensibili degli utenti. l’app è stata sviluppata in Italia e si propone agli utenti che possiedono un dispositivo iOS, ma non attraverso i canali ufficiali dell’app Store di Apple. A lanciare l’allarme è il sito Motherboard, che insieme ai tecnici informatici del Citizen Lab dell’Università di Toronto ha scoperto l’app pericolosa. Si tratta di una versione fake della popolare app di messaggistica, che invece è di proprietà di Facebook, e che è in grado di installare nel telefono un codice che permette di inviare a distanza anche i dati sensibili. Gli ignari utenti di iPhone che l’hanno scaricata si ritrovano così a condividere le proprie ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alice Torri Una finta app diminaccia chi possiede un iPhone, perché è in grado dire lo smartphone e sottrarre dati sensibili degli utenti.è stata sviluppata in Italia e si propone agli utenti che possiedono un dispositivo iOS, ma non attraverso i canali ufficiali delStore di Apple. A lanciare l’allarme è il sito Motherboard, che insieme ai tecnici informatici del Citizen Lab dell’Università di Toronto ha scopertopericolosa. Si tratta di una versionedella popolare app di messaggistica, che invece è di proprietà di Facebook, e che è in grado di installare nelun codice che permette di inviare a distanza anche i dati sensibili. Gli ignari utenti di iPhone che l’hanno scaricata si ritrovano così a condividere le proprie ...

