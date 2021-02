Volley, SuperLega: ultima giornata. Civitanova e Perugia arbitri della lotta per il quarto posto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel weekend andrà in scena l’ultima giornata della regular season di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si delinea il quadro dei playoff scudetto, anche se per avere la composizione completa del tabellone bisognerà aspettare la disputa degli ultimi recuperi prevista per mercoledì prossimo. Il discorso per il primo posto è già chiuso: Perugia ha avuto la meglio su Civitanova, dunque le due corazzate fungeranno da arbitri della lotta per la quarta e la quinta piazza, quello che assicurano l’accesso diritto ai quarti di finale della post-season. La Lube farà visita a Vibo Valentia, i Block Devils ospiteranno Monza: i calabresi sono quarti a quota 35 punti, ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel weekend andrà in scena l’regular season di, il massimo campionato italiano dimaschile. Si delinea il quadro dei playoff scudetto, anche se per avere la composizione completa del tabellone bisognerà aspettare la disputa degli ultimi recuperi prevista per mercoledì prossimo. Il discorso per il primoè già chiuso:ha avuto la meglio su, dunque le due corazzate fungeranno daper la quarta e la quinta piazza, quello che assicurano l’accesso diritto ai quarti di finalepost-season. La Lube farà visita a Vibo Valentia, i Block Devils ospiteranno Monza: i calabresi sono quarti a quota 35 punti, ...

