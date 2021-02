Vittorio Feltri shock: “Vorrei Hitler al Governo” (VIDEO) (Di sabato 6 febbraio 2021) Frase shock di Vittorio Feltri nel corso della trasmissione Stasera Italia su Rete Quattro: Rispondendo a una domanda di Barbara Palombelli su chi avrebbe voluto vedere al Governo targato Mario Draghi, il noto giornalista ed editorialista di Libero risponde nel modo più inaspettato, con un laconico “Hitler” che lascia lo studio di sasso. Una provocazione sicuramente infelice, in alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Frasedinel corso della trasmissione Stasera Italia su Rete Quattro: Rispondendo a una domanda di Barbara Palombelli su chi avrebbe voluto vedere altargato Mario Draghi, il noto giornalista ed editorialista di Libero risponde nel modo più inaspettato, con un laconico “” che lascia lo studio di sasso. Una provocazione sicuramente infelice, in alto il. SportFace.

