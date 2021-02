Vittorio Feltri: “chi vorrei al governo? Hitler”. In studio cala il gelo – VIDEO (Di sabato 6 febbraio 2021) Vittorio Feltri è un giornalista noto per le sue affermazioni spesso provocatorie, inopportune e talvolta offensive. Nella puntata odierna di Stasera Italia, talk show politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4 si discuteva dell’ipotesi sempre più concreta dell’ascesa di Mario Draghi a prossimo Presidente del Consiglio. Tra gli ospiti in collegamento era presente Vittorio Feltri al quale Barbara Palombelli ha chiesto: “Mi faccia dei nomi, dei nomi di persone importanti che vorresti al governo?” Pronta la risposta sardonica di Vittorio Feltri: “Hitler” Subito, in studio cala il gelo, mentre una Barbara Palombelli incredula si dissocia: “Questa se è una battuta non mi piace ... Leggi su trendit (Di sabato 6 febbraio 2021)è un giornalista noto per le sue affermazioni spesso provocatorie, inopportune e talvolta offensive. Nella puntata odierna di Stasera Italia, talk show politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4 si discuteva dell’ipotesi sempre più concreta dell’ascesa di Mario Draghi a prossimo Presidente del Consiglio. Tra gli ospiti in collegamento era presenteal quale Barbara Palombelli ha chiesto: “Mi faccia dei nomi, dei nomi di persone importanti che vorresti al?” Pronta la risposta sardonica di: “” Subito, inil, mentre una Barbara Palombelli incredula si dissocia: “Questa se è una battuta non mi piace ...

La7tv : #lariachetira @MyrtaMerlino a @GiorgioMule (Forza Italia): 'Io so che Vittorio #Feltri, essendo un uomo particolarm… - LegaSalvini : VITTORIO FELTRI SENZA GIRI DI PAROLE - PotereaiSith : @AUniversale Staff di #Feltri dopo aver detto che i meridionali sono inferiori: mi raccomando Vittorio, non fare pi… - pippo_sempre : @emmeemme__ @vfeltri CAMERATA VITTORIO FELTRI PRESENTE! - Antobello : RT @Gianmar26145917: #Palombelli: chi vorresti Vittorio come ministro nel #GovernoDraghi? #Feltri: #Hitler! Gelo in studio...?? #staseraital… -