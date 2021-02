'Violenze in Italia', ma Lavrov si riferiva all'Olanda (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lapsus del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov durante la conferenza stampa con Borrell. Il capo della diplomazia di Mosca, nel sollevare la questione dell'uso della forza contro i manifestanti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lapsus del ministro degli Esteri russo Sergheidurante la conferenza stampa con Borrell. Il capo della diplomazia di Mosca, nel sollevare la questione dell'uso della forza contro i manifestanti ...

ItalyMFA : L’Italia esprime seria preoccupazione per l'espulsione di diplomatici europei a #Mosca e solidarietà con i Paesi Eu… - CinziaBertola : RT @SOSitalia: ?È un’ingiustizia: solo in Italia ogni anno 950 minori subiscono abusi e violenze sessuali. Quante più persone saremo contro… - ItalyinRussia : RT @ItalyMFA: L’Italia esprime seria preoccupazione per l'espulsione di diplomatici europei a #Mosca e solidarietà con i Paesi Europei colp… - sandracavallo : RT @ItalyMFA: L’Italia esprime seria preoccupazione per l'espulsione di diplomatici europei a #Mosca e solidarietà con i Paesi Europei colp… - Saimon1809 : RT @ItalyMFA: L’Italia esprime seria preoccupazione per l'espulsione di diplomatici europei a #Mosca e solidarietà con i Paesi Europei colp… -