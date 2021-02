Villeurbanne-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket (Di venerdì 5 febbraio 2021) oggi, venerdì 5 febbraio, all’Astroballe andrà in scena il match tra ASVEL Villeurbanne e Olimpia Milano, valido per la ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Missione settebello per l’AX Armani Exchange, che vuole cavalcare il momento magico coinciso con l’inizio del girone di ritorno e dare seguito alla striscia di sei vittorie consecutive che l’hanno proiettata al terzo posto in classifica con il record di 15-7 alle spalle di Barcellona e CSKA Mosca. Ottimo momento di forma anche per l’ASVEL Villeurbanne, che proviene da tre successi di fila ottenuti contro Valencia, Baskonia e Stella ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021), venerdì 5 febbraio, all’Astroballe andrà in scena il match tra ASVEL, valido per la ventiquattresima giornata dell’2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Missione settebello per l’AX Armani Exchange, che vuole cavalcare il momento magico coinciso con l’inizio del girone di ritorno e dare seguito alla striscia di sei vittorie consecutive che l’hanno proiettata al terzo posto in classifica con il record di 15-7 alle spalle di Barcellona e CSKA Mosca. Ottimo momento di forma anche per l’ASVEL, che proviene da tre successi di fila ottenuti contro Valencia, Baskonia e Stella ...

