VIDEO Josef Ferstl, che volo nella discesa di Garmisch! Caduta spettacolare, senza grandi conseguenze (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il graffio di Dominik Paris. A Garmisch-Partenkirchen è tornato a ruggire, dopo 13 mesi dall'ultima volta: vittoria in discesa, nella tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, e in maniera autorevole. La 19ma firma consente all'azzurro di interrompere il digiuno causato dal brutto infortunio dell'anno passato al ginocchio. Oggi c'era poco da fare e Beat Feuz e Matthias Mayer ne hanno preso atto. Una prova che ha visto anche la spettacolare Caduta del tedesco Josef Ferstl, finito nelle reti dopo un gran volo. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per l'atlete. Di seguito il VIDEO dell'incidente:

