Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2021 ore 09 | 15

(Di venerdì 5 febbraio 2021)DEL 05 FEBBRAIOORE 09.05 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL GRA IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SUL QUALE SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE QUESTA VOLTA TRA CASTEL GIUBILEO E VIA DEI DUE PONTI STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA SULLA QUALE SEGNALIAMO CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA QUESTA VOLTA NEI DUE SENSI SI STA IN CODA ANCHE SULLAFIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO ATTENZIONE ALLA GUIDA SULLA A1...