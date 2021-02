Via Rosa, approvato il progetto di sistemazione del marciapiede (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Comune di Bergamo interverrà per la risistemazione del marciapiede di via Gabriele Rosa, nei pressi dell’intersezione con via Gavazzeni e via Piatti, nei prossimi mesi: un intervento del valore di 100mila euro e della durata di circa un mese e mezzo, necessario per ripristinare le aree pedonali in ingresso al quartiere di Boccaleone provenendo dal polo scolastico a sud dello scalo ferroviario. Nei mesi scorsi il Comune era intervenuto per tagliare, su segnalazione dei residenti, alcune piante che si trovavano proprio lungo il marciapiede, che è stato poi transennato per motivi di sicurezza, visto che il muro di sostegno rischia a tutt’oggi di crollare. Ora l’Amministrazione interviene per risanare il camminamento, un intervento richiesto dai residenti e sicuramente utile agli studenti del polo scolastico di via ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Comune di Bergamo interverrà per la rideldi via Gabriele, nei pressi dell’intersezione con via Gavazzeni e via Piatti, nei prossimi mesi: un intervento del valore di 100mila euro e della durata di circa un mese e mezzo, necessario per ripristinare le aree pedonali in ingresso al quartiere di Boccaleone provenendo dal polo scolastico a sud dello scalo ferroviario. Nei mesi scorsi il Comune era intervenuto per tagliare, su segnalazione dei residenti, alcune piante che si trovavano proprio lungo il, che è stato poi transennato per motivi di sicurezza, visto che il muro di sostegno rischia a tutt’oggi di crollare. Ora l’Amministrazione interviene per risanare il camminamento, un intervento richiesto dai residenti e sicuramente utile agli studenti del polo scolastico di via ...

FabrizioDiVito : RT @LaNuovadelSud: #rassegnastampa #COVID19 #Covid_19 Inchiesta #vaccini 'vip' in #Basilicata: la procura chiede i nomi di tutti i vaccinat… - Puchetto83 : RT @LaNuovadelSud: #rassegnastampa #COVID19 #Covid_19 Inchiesta #vaccini 'vip' in #Basilicata: la procura chiede i nomi di tutti i vaccinat… - LaNuovadelSud : #rassegnastampa #COVID19 #Covid_19 Inchiesta #vaccini 'vip' in #Basilicata: la procura chiede i nomi di tutti i vac… - SAGGEIDEE : Un diamante è per sempre! Anche se sarebbe stato meglio una perla. Una perla per un pirla. … - rosa_francesca : sintesi perfetta (ad oggi) #giannelli via @Corriere -

Ultime Notizie dalla rete : Via Rosa Poste Italiane, anche a Napoli all'avanguardia per sostenibilità e parità di genere.

... nella provincia di Napoli , ad avere 34 uffici "rosa", dove cioè la presenza dei propri dipendenti ...per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per inviare l'articolo via ...

Quote rosa in pista ? non solo Ferrari.

... alla guida di kart e di F4, il numero si è via via ridotto a dodici, poi a otto e, infine, alle ... E nei giorni a seguire una commissione tecnica indicherà il nome della prima pilota Rosa della Rossa. ...

Via Rosa, approvato il progetto di sistemazione del marciapiede BergamoNews De Rosa: “Il Milan ha un’identità, altre squadre no. Vi spiego” / News

Geri De Rosa, commentatore di 'Sky Sport', ha parlato del Milan come squadra con un'identità precisa. Ecco le sue dichiarazioni ...

Santa Croce Camerina. Riapre l’ufficio postale di via Pirandello

Poste Italiane aveva promesso la riapertura degli uffici di Santa Croce Camerina il 5 febbraio 2021 e così è stato. Stamattina, alla presenza del Direttore di filiale per la provincia di Ragusa, dott.

... nella provincia di Napoli , ad avere 34 uffici "", dove cioè la presenza dei propri dipendenti ...per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per inviare l'articolo...... alla guida di kart e di F4, il numero si èridotto a dodici, poi a otto e, infine, alle ... E nei giorni a seguire una commissione tecnica indicherà il nome della prima pilotadella Rossa. ...Geri De Rosa, commentatore di 'Sky Sport', ha parlato del Milan come squadra con un'identità precisa. Ecco le sue dichiarazioni ...Poste Italiane aveva promesso la riapertura degli uffici di Santa Croce Camerina il 5 febbraio 2021 e così è stato. Stamattina, alla presenza del Direttore di filiale per la provincia di Ragusa, dott.