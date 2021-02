Verso la Luna e oltre. Così Biden conferma il piano di Trump (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli Stati Uniti di Joe Biden andranno avanti con il programma Artemis per riportare l’uomo sulla Luna. Mancano ancora i dettagli sulla pianificazione della nuova amministrazione, ma intanto è arrivata l’attesa conferma per il più rilevante progetto spaziale americano, quello su cui l’Italia ha puntato con decisione sia nei rapporti bilaterali, sia nel posizionamento all’interno dell’Agenzia spaziale europea (Esa). LA conferma “Certamente sosterremo l’impegno”, ha spiegato ieri in un briefing con la stampa la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. “L’esplorazione della Luna ha avuto un ampio e bipartisan supporto al Congresso, recentemente dettagliato nel bill complessivo di spesa per l’anno fiscale 2021”, ha aggiunto. In quel bill ci sono circa 23,3 miliardi per la Nasa, molti dei quali riferiti a ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli Stati Uniti di Joeandranno avanti con il programma Artemis per riportare l’uomo sulla. Mancano ancora i dettagli sulla pianificazione della nuova amministrazione, ma intanto è arrivata l’attesaper il più rilevante progetto spaziale americano, quello su cui l’Italia ha puntato con decisione sia nei rapporti bilaterali, sia nel posizionamento all’interno dell’Agenzia spaziale europea (Esa). LA“Certamente sosterremo l’impegno”, ha spiegato ieri in un briefing con la stampa la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. “L’esplorazione dellaha avuto un ampio e bipartisan supporto al Congresso, recentemente dettagliato nel bill complessivo di spesa per l’anno fiscale 2021”, ha aggiunto. In quel bill ci sono circa 23,3 miliardi per la Nasa, molti dei quali riferiti a ...

