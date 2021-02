Verso grande svolta nel weekend: ritorno del MALTEMPO con pioggia e neve (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’anticiclone che domina sull’Italia è di natura subtropicale e sta determinando clima insolitamente caldo soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori. Le temperature sono salite su valori da piena primaverile, a causa delle correnti di scirocco che trasportano aria di diretta estrazione sahariana. Questa parentesi così anomala è però vicina a concludersi. L’anticiclone reggerà ancora sabato su buona parte d’Italia, quando registreremo il picco del caldo fuori stagione. Le temperature supereranno localmente i 25 gradi in Sicilia. L’apice del caldo coinciderà però con l’approssimarsi del fronte atlantico, la cui parte più avanzata raggiungerà le regioni settentrionali tra pomeriggio e sera di sabato, con prime piogge a partire dal Nord-Ovest in progressiva intensificazione. Evoluzione meteo tra sabato e domenicaIl tempo andrà così Verso un netto peggioramento. ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’anticiclone che domina sull’Italia è di natura subtropicale e sta determinando clima insolitamente caldo soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori. Le temperature sono salite su valori da piena primaverile, a causa delle correnti di scirocco che trasportano aria di diretta estrazione sahariana. Questa parentesi così anomala è però vicina a concludersi. L’anticiclone reggerà ancora sabato su buona parte d’Italia, quando registreremo il picco del caldo fuori stagione. Le temperature supereranno localmente i 25 gradi in Sicilia. L’apice del caldo coinciderà però con l’approssimarsi del fronte atlantico, la cui parte più avanzata raggiungerà le regioni settentrionali tra pomeriggio e sera di sabato, con prime piogge a partire dal Nord-Ovest in progressiva intensificazione. Evoluzione meteo tra sabato e domenicaIl tempo andrà cosìun netto peggioramento. ...

