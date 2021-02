Verissimo | Ainett Stephens | l’ex Gatta nera | “Perché ho lasciato la tv”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La modella venezuelana, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato il motivo che l'ha portata ad allontanarsi dal suo lavoro in televisione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Sergei_Ardzinba : Anteprima Verissimo, Ainett Stephens: “A due anni mio figlio ha smesso di parlare. La diagnosi: disturbo dello spet… - DietrolaNotizia : In esclusiva a Verissimo Ainett Stephens - SMSNEWSOFFICIAL : A Verissimo ospiti Michele Bravi, Anna Valle, Federico Zampaglione, Ainett Stephens, Antonella Elia e Fiordaliso -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Ainett

La modella venezuelana, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato il motivo che l'ha portata ad allontanarsi dal suo lavoro in televisioneOspite di, la modella racconta anche la diagnosi di spettro autistico che ha ricevuto il suo ChristopherLa modella venezuelana, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato il motivo che l'ha portata ad allontanarsi dal suo lavoro in televisione ...A Verissimo Ainett Stephens rivela il dolore per la diagnosi del figlio e parla della madre e della sorella scomparse ...