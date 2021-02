(Di venerdì 5 febbraio 2021) I Nas hanno oscurato 11sui quali venivano effettuate la pubblicità e la vendita, anche in lingua italiana, di medicinali che in questi mesi sono stati a vario titolo collegati all'emergenza. Oltre a una serie disoggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo ina, ianche medicinali soggetti a particolari restrizioni d'uso e specifiche indicazioni d'impiego, come gli antimalarici clorochina e idrossiclorochina, per i quali l'Aifa, il 22 dicembre scorso, ha pubblicato una scheda aggiornata con elementi utili a orientare la prescrizione e a definire un rapporto tra benefici e rischi sul singolo paziente; e gli antivirali lopinavir/ritonavir, di cui la stessa Agenzia regolatoria ha sospeso l'utilizzo al di fuori degli studi sperimentali ...

SkyTG24 : Vendevano online farmaci per il Covid: oscurati 11 siti - radiolombardia : Vendevano farmaci online, 11 siti oscurati dai Nas - - marioassirelli : Vendevano online portafogli di Prada e piumini Moncler: ma erano falsi -

Ultime Notizie dalla rete : Vendevano online

Sky Tg24

... o, navigando, affidarsi a qualche sito "sospetto". La Guardia di Finanza ha provveduto alla chiusura di numerosi siti chefalse polizze. Proprio qualche giorno fa, il 19 gennaio, l'...Le indagini sono state avviate a seguito della querela presentata da una signora che aveva risposto all'annuncio pubblicato sul sito per acquistare un paio di scarpe del marchio "Alexander McQueen"Eventim, nota piattaforma per la vendita di biglietti online per eventi e concerti, ha avanzato una proposta che molti trovano controversa, ravvivando il dibattito sui presunti privilegi vaccinali.ROMA (5 febbraio 2021) - I Nas hanno oscurato 11 siti sui quali venivano effettuate la pubblicità e l’offerta in vendita, anche in lingua italiana, di di medicinali che in questi mesi sono stati a var ...