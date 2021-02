Variazioni Rai 1: Il Paradiso raddoppia alle 14, saltano Bortone e Matano causa Speciale Tg1 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Clelia de Il Paradiso delle Signore Non c’è pace per il pomeriggio di Rai 1, che anche questa settimana subisce significative Variazioni. Complici le bizzarre logiche della Rai che “impongono” gli speciali del Tg1 per seguire le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, alle prese con la formazione del nuovo Governo, ieri Il Paradiso delle Signore non è andato in onda e oggi – venerdì 5 febbraio – raddoppierà. La soap, che ogni settimana va in onda con cinque episodi (uno al giorno), si rimette in pari con la trasmissione di due puntate (quella saltata ieri e quella prevista oggi) a partire dalle 14.00. Ancora una volta, a rimetterci sono Serena Bortone e Alberto Matano, che ieri hanno dunque chiuso anzitempo la loro settimana. Oggi è un altro Giorno e La ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Clelia de Ildelle Signore Non c’è pace per il pomeriggio di Rai 1, che anche questa settimana subisce significative. Complici le bizzarre logiche della Rai che “impongono” gli speciali del Tg1 per seguire le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi,prese con la formazione del nuovo Governo, ieri Ildelle Signore non è andato in onda e oggi – venerdì 5 febbraio – raddoppierà. La soap, che ogni settimana va in onda con cinque episodi (uno al giorno), si rimette in pari con la trasmissione di due puntate (quella saltata ieri e quella prevista oggi) a partire d14.00. Ancora una volta, a rimetterci sono Serenae Alberto, che ieri hanno dunque chiuso anzitempo la loro settimana. Oggi è un altro Giorno e La ...

Ultime Notizie dalla rete : Variazioni Rai Chi è Isabella Mottinelli, vita privata e carriera: tutto sulla giovane attrice

Questa sera, 4 Febbraio 2021, arriva su Rai 1 una nuova puntata d i Che Dio ci aiuti 6 . Nella terza puntata della fortunata serie con Elena ... Le fumatrici di pecore, Cinque variazioni su Racconto d'...

Inflazione,Istat: stop deflazione,+0,2%

11.50 Inflazione,Istat: stop deflazione,+0,2% L'Italia esce dalla deflazione a gennaio. Dopo 8 mesi di variazioni negative l'inflazione torna positiva. Secondo le stime preliminari Istat,al lordo dei tabacchi,l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento di 0,5% su base mensile, di 0,2% ...

