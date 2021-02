Varianti in crescita (c’è anche la brasiliana) Covid, stretta sul tracciamento (Di venerdì 5 febbraio 2021) Positivi due bergamaschi rientrati dal Sudamerica, asintomatici. «Inglese», i contagi salgono a 9. Ats: super lavoro per individuare i contatti. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Positivi due bergamaschi rientrati dal Sudamerica, asintomatici. «Inglese», i contagi salgono a 9. Ats: super lavoro per individuare i contatti.

istsupsan : ???Silvio Brusaferro - #ISS: 'Da #Rt situazione di stallo e non di decrescita; in 13 Regioni lieve crescita, un segn… - Nila566 : RT @istsupsan: ???Silvio Brusaferro - #ISS: 'Da #Rt situazione di stallo e non di decrescita; in 13 Regioni lieve crescita, un segnale di al… - fordeborah5 : RT @istsupsan: ???Silvio Brusaferro - #ISS: 'Da #Rt situazione di stallo e non di decrescita; in 13 Regioni lieve crescita, un segnale di al… - emilyplayfusi : RT @istsupsan: ???Silvio Brusaferro - #ISS: 'Da #Rt situazione di stallo e non di decrescita; in 13 Regioni lieve crescita, un segnale di al… - CaterinAdeps : RT @istsupsan: ???Silvio Brusaferro - #ISS: 'Da #Rt situazione di stallo e non di decrescita; in 13 Regioni lieve crescita, un segnale di al… -