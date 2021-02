Variante sudafricana a Varese, in terapia intensiva un italiano rientrato da un viaggio di lavoro (Di venerdì 5 febbraio 2021) . È in terapia intensiva all’ospedale di Varese il cittadino italiano di 60 anni risultato positivo alla Variante sudafricana del Coronavirus, dopo essere rientrato da un viaggio di lavoro in Malawi. Il prof. Paolo Grossi, direttore del reparto di Malattie infettive e tropicali: “Non sono casi più gravi, ma fondamentale contenere i focolai”. Il paziente ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese in terapia intensiva e risultato positivo alla Variante sudafricana del Coronavirus è un cittadino italiano che era stato in Africa per lavoro. Dopo il rientro in Italia dal Malawi, con volo diretto atterrato a Malpensa, il ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) . È inall’ospedale diil cittadinodi 60 anni risultato positivo alladel Coronavirus, dopo essereda undiin Malawi. Il prof. Paolo Grossi, direttore del reparto di Malattie infettive e tropicali: “Non sono casi più gravi, ma fondamentale contenere i focolai”. Il paziente ricoverato all’ospedale di Circolo diine risultato positivo alladel Coronavirus è un cittadinoche era stato in Africa per. Dopo il rientro in Italia dal Malawi, con volo diretto atterrato a Malpensa, il ...

Agenzia_Ansa : I contagi schizzano di nuovo in alto. A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - GiornaleSENTIRE : nuove restrizioni in #AltoAdige: sopra il Brennero in Austria c'è la variante sudafricana, sotto il confine quella… - Dome689 : Grossi (Malattie infettive Insubria): “Variante sudafricana si diffonde in maniera più veloce, meno sensibile agli… - Simo07827689 : @M49liberorso Variante inglese in Lombardia variante brasiliana in Umbria e nelle Marche. Quella sudafricana è un n… -