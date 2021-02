Valentina Fodde trovata morta sul greto del fiume | “Non si è suicidata | indagate”

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 5 febbraio 2021)suldel. Ventotto anni,con una ferita alla testa suldi un. Per la procura è suicidio, ma la famiglia non crede che, mamma di un bimbo di tre anni, si sia tolta la vita lanciandosi suldelBisenzio, in Toscana. Oggi, a 20 anni dai fatti, la madre si oppone all’archiviazione: “Stava andando a lavorare, è statacon una ferita alla testa: non si è”. Ventotto anni,con una ferita alla testa suldi un. Per la procura è suicidio, ma la famiglia non crede che ...