Vaccino Pfizer, costa solo 2 miliardi Ma fa 3 miliardi di utili e 15 di ricavi (Di venerdì 5 febbraio 2021) In un’economia di guerra come può essere la pandemia Covid, ci si aspetta che per un prodotto così essenziale per la salute pubblica si trovi un meccanismo che stemperi la logica del profitto a tutti i costi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 5 febbraio 2021) In un’economia di guerra come può essere la pandemia Covid, ci si aspetta che per un prodotto così essenziale per la salute pubblica si trovi un meccanismo che stemperi la logica del profitto a tutti i costi. Segui su affaritaliani.it

Corriere : Produrre Pfizer e Moderna in Italia: così si accelera sui vaccini - RobertoBurioni : Ottima notizia. Dopo milioni di dosi somministrate (due anche a me) l'EMA conferma la sicurezza del vaccino Pfizer/… - Agenzia_Ansa : #Pfizer, da #vaccino anti-#Covid entrate per 15 miliardi di dollari. Uno dei più grandi 'successi' nella storia del… - alpardu : RT @Mr_Ozymandias: Ricetta per il vaccino perfetto. Tre parti Di Pfizer-Biontech, una di Moderna e mezza di AstraZeneca. Scuotere bene finc… - drconsulenze : Pfizer, l’Italia è al primo posto per reazioni allergiche gravi al vaccino. “Tre volte l’Inghilterra” -