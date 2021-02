Vaccino, mappa e calendario: reazioni solo per 7mila pazienti su 1,5 milioni di dosi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ci vaccineremo nei palazzetti dello sport, cinema, teatri, aeroporti e fiere. Sono quasi tremila gli hub pronti, è in arrivo l'accordo con i medici di famiglia per le somministrazioni, entro giugno ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ci vaccineremo nei palazzetti dello sport, cinema, teatri, aeroporti e fiere. Sono quasi tremila gli hub pronti, è in arrivo l'accordo con i medici di famiglia per le somministrazioni, entro giugno ...

infoitsalute : Vaccino, mappa e calendari: reazioni avverse per 7mila pazienti su 1,5 milioni di dosi - infoitsalute : Vaccino Covid di massa a Bologna: ecco la mappa - giuliog : RT @StefaniaChiale: La Regione chiede il vaccino russo Sputnik, le varianti in circolazione e la “mappa” del piano vaccinale di massa: aggi… - StefaniaChiale : La Regione chiede il vaccino russo Sputnik, le varianti in circolazione e la “mappa” del piano vaccinale di massa:… - news_mondo_h24 : Vaccino Covid, la mappa aggiornata in tempo reale -