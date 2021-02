Vaccino Covid: problemi etici, industriali, geopolitici (Di venerdì 5 febbraio 2021) La scelta dell’ordine di priorità delle persone e delle popolazioni da vaccinare e della distribuzione dei vaccini ha a che fare con principi etici e giuridici, di garantire uguaglianza di opportunità e di cure. Dobbiamo inchinarci alla comunità scientifica del mondo che è arrivata alla scoperta di vaccini per contrastare il Covid-19 in così poco tempo. E c’è da essere soddisfatti dell’azione della Commissione europea che si è intestata la titolarità dei contratti delle case farmaceutiche pronte con i vaccini. È questo un esempio di solidarietà della nostra casa comune europea. Ora però abbiamo un ostacolo importante da superare, la produzione dei vaccini. La presidente Ursula von der Leyen è impegnata in queste ore in prima persona per uscire dall’empasse e, non volendo entrare nel merito delle polemiche sul taglio delle dosi di Astrazeneca o sulle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) La scelta dell’ordine di priorità delle persone e delle popolazioni da vaccinare e della distribuzione dei vaccini ha a che fare con principie giuridici, di garantire uguaglianza di opportunità e di cure. Dobbiamo inchinarci alla comunità scientifica del mondo che è arrivata alla scoperta di vaccini per contrastare il-19 in così poco tempo. E c’è da essere soddisfatti dell’azione della Commissione europea che si è intestata la titolarità dei contratti delle case farmaceutiche pronte con i vaccini. È questo un esempio di solidarietà della nostra casa comune europea. Ora però abbiamo un ostacolo importante da superare, la produzione dei vaccini. La presidente Ursula von der Leyen è impegnata in queste ore in prima persona per uscire dall’empasse e, non volendo entrare nel merito delle polemiche sul taglio delle dosi di Astrazeneca o sulle ...

