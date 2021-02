Vaccino Covid, il piano dell’Emilia Romagna: prima docenti e ATA ad alta priorità, in terza fase tutto il personale scolastico (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fino a 45mila dosi di Vaccino al giorno, oltre 1,3 milioni al mese, col dispiegamento possibile quotidiano di 75 team e oltre 1.000 operatori in più di70 punti vaccinali da Piacenza a Rimini. È quanto il sistema sanitario regionale può garantire in presenza delle dosi di Vaccino necessarie. Un ritmo di somministrazioni che permetterebbe di immunizzare tutti gli emiliano-romagnoli entro l'estate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fino a 45mila dosi dial giorno, oltre 1,3 milioni al mese, col dispiegamento possibile quotidiano di 75 team e oltre 1.000 operatori in più di70 punti vaccinali da Piacenza a Rimini. È quanto il sistema sanitario regionale può garantire in presenza delle dosi dinecessarie. Un ritmo di somministrazioni che permetterebbe di immunizzare tutti gli emiliano-romagnoli entro l'estate. L'articolo .

