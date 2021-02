Vaccino Covid, chi ha diritto alla precedenza (Di venerdì 5 febbraio 2021) . I soggetti di età inferiore ai 70 anni che possono ricevere il Vaccino in anticipo rispetto al piano vaccinale. Le autorità sanitarie italiane stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli del piano di vaccinazione indicando le categorie e quindi le persone che hanno diritto alla precedenza, o meglio che avranno la precedenza quando si sarà completata la vaccinazione degli over 80, e che quindi potranno ricevere il Vaccino contro il Covid prima del calendario del piano vaccinale. Il Vaccino contro il Covid agli operatori sanitari Nella prima fase della campagna di vaccinazione, ormai in dirittura di arrivo, sono stati immunizzati i medici, gli infermieri, gli ospiti delle Rsa e gli operatori delle Rsa. Dalla ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) . I soggetti di età inferiore ai 70 anni che possono ricevere ilin anticipo rispetto al piano vaccinale. Le autorità sanitarie italiane stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli del piano di vaccinazione indicando le categorie e quindi le persone che hanno, o meglio che avranno laquando si sarà completata la vaccinazione degli over 80, e che quindi potranno ricevere ilcontro ilprima del calendario del piano vaccinale. Ilcontro ilagli operatori sanitari Nella prima fase della campagna di vaccinazione, ormai in dirittura di arrivo, sono stati immunizzati i medici, gli infermieri, gli ospiti delle Rsa e gli operatori delle Rsa. D...

emergency_ong : #Covid19: nel 2021 dosi di vaccino disponibili solo per l’1,5% della popolazione mondiale. @Pfizer @Moderna_tx… - sole24ore : «Senza intelligenza artificiale e big data impossibile un vaccino contro il Covid in tempi brevi»… - SkyTG24 : Covid, Ippolito: 'Vietare aerei, stadi, cinema e ristoranti a chi non si vaccina' - Andrez1si : RT @NCicuta: @Corriere HAHHAHAHAHA MA COME FINO A IERI SI MORIVA A PIU' NON POSSO E ADESSO INVECE SI RIAPRE TUTTO??????? E SENZA VACCINO???… - Donatel65682407 : Martedì parte somministrazione #VaccinoAntiCovid a under 55 #AstraZeneca -