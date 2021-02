Vaccino Covid-19, da martedì si parte con AstraZeneca per gli under 55 (Di venerdì 5 febbraio 2021) È prevista martedì, salvo imprevisti, l'inizio della campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi di AstraZeneca. Il Vaccino arriverà per la prima volta domani in Italia e lunedì prossimo dovrebbe essere completata la distribuzione nei 293 centri di somministrazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) È prevista, salvo imprevisti, l'inizio della campagna di vaccinazione degli55 con le dosi di. Ilarriverà per la prima volta domani in Italia e lunedì prossimo dovrebbe essere completata la distribuzione nei 293 centri di somministrazione. L'articolo .

