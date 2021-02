Vaccino coronavirus, Johnson e Johnson chiede l’autorizzazione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Johnson & Johnson ha richiesto alla Food and Drug Administration (Fda) l’autorizzazione all’uso d’emergenza per il suo candidato Vaccino contro il coronavirus. La conservazione è più semplice rispetto ad altri sieri ed è basato su un’unica dose. Se otterrà il via libera sarà il terzo autorizzato negli Stati Uniti, dopo Pfizer e Moderna. Secondo Johnson & Johnson le dosi del suo Vaccino potranno essere disponibili immediatamente dopo l’autorizzazione. Stando alla casa farmaceutica, dopo 28 giorni dalla somministrazione, il Vaccino «ha nel complesso un’efficacia del 66% nella prevenzione delle forme moderate e severe di Covid-19», che può ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021)ha richiesto alla Food and Drug Administration (Fda)all’uso d’emergenza per il suo candidatocontro il. La conservazione è più semplice rispetto ad altri sieri ed è basato su un’unica dose. Se otterrà il via libera sarà il terzo autorizzato negli Stati Uniti, dopo Pfizer e Moderna. Secondole dosi del suopotranno essere disponibili immediatamente dopo. Stando alla casa farmaceutica, dopo 28 giorni dalla somministrazione, il«ha nel complesso un’efficacia del 66% nella prevenzione delle forme moderate e severe di Covid-19», che può ...

