Vaccino AstraZeneca, le dosi arrivano in anticipo: da martedì parte la somministrazione agli under 55

Vaccino AstraZeneca, buone notizie sul fronte italiano. Già domani arriveranno, in anticipo, le prime 249.600 dosi del Vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica con l'Università di Oxford

