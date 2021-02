Vaccino AstraZeneca in Italia, a chi andranno le dosi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Vaccino AstraZeneca contro il coronavirus approda in Italia. Dalla prossima settimana saranno somministrate le prime dosi. E’ il commissario straordinario Domenico Arcuri ad illustrare a chi verranno destinate le dosi del farmaco. Il primo stock di 249.600 dosi sbarcherà in Italia domani e sarà pronto per l’uso dalla prossima settimana. “Da domani le prime 249.600 dosi Vaccino AstraZeneca arriveranno in Italia, verranno stoccate e saranno distribuite alle regioni. Dalla prossima settimana potremo iniziare a somministrare le dosi agli Italiani”, spiega. “Il Vaccino AstraZeneca è stato approvato con l’indicazione che vada ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilcontro il coronavirus approda in. Dalla prossima settimana saranno somministrate le prime. E’ il commissario straordinario Domenico Arcuri ad illustrare a chi verranno destinate ledel farmaco. Il primo stock di 249.600sbarcherà indomani e sarà pronto per l’uso dalla prossima settimana. “Da domani le prime 249.600arriveranno in, verranno stoccate e saranno distribuite alle regioni. Dalla prossima settimana potremo iniziare a somministrare leaglini”, spiega. “Ilè stato approvato con l’indicazione che vada ...

Arrivano in anticipo in Italia, già da domani, le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Ottima notizia - Covid, la Svizzera non autorizza il vaccino Astrazeneca - vaccino #AstraZeneca prima a insegnanti under 55 e forze armate! Questa della somministrazione dei vaccini… - A chi toccherà per primo il vaccino Covid AstraZeneca per gli under 55