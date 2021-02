Vaccino AstraZeneca: domani in Italia le prime 249.600 dosi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Arriveranno domani in Italia le prime 249.600 dosi del Vaccino anti - Covid di AstraZeneca . Le dosi saranno stoccate nell'hub di Pratica di Mare per poi essere distribuite nei centri di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Arriverannoinle249.600delanti - Covid di. Lesaranno stoccate nell'hub di Pratica di Mare per poi essere distribuite nei centri di ...

