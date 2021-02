Vaccino AstraZeneca arriva in anticipo. Da martedì si comincia con gli under 55 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dovevano arrivare il 15 febbraio e invece sono attese per lunedì le prime 249mila dosi di Vaccino AstraZeneca che saranno subito distribuite in tutta Italia, in 293 centri di somministrazione. E da ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dovevanore il 15 febbraio e invece sono attese per lunedì le prime 249mila dosi diche saranno subito distribuite in tutta Italia, in 293 centri di somministrazione. E da ...

