Vaccino AstraZeneca, Arcuri: “Prime 249.600 dosi da domani” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Da domani in Italia le Prime 249.600 dosi Vaccino AstraZeneca”. Lo annuncia il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri. ” Credo che oggi supereremo la soglia di un milione di italiani definitivamente vaccinati. Abbiamo somministrato in termini assoluti 2.235.997 dosi. Nonostante i tagli imprevisti subiti, l’andamento della campagna sta riprendendo a ritmi accettabili e le somministrazioni stanno aumentando costantemente”, dice in conferenza. “A ieri sera, le regioni hanno somministrato l’80% delle dosi che hanno ricevuto. Nei primi 15 giorni di gennaio in Italia sono stati somministrati in media 81mila vaccini al giorno. Dal 16 al 25 ne sono stati somministrati in media 39mila, meno della metà, perché non avevamo le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Dain Italia le249.600”. Lo annuncia il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico. ” Credo che oggi supereremo la soglia di un milione di italiani definitivamente vaccinati. Abbiamo somministrato in termini assoluti 2.235.997. Nonostante i tagli imprevisti subiti, l’andamento della campagna sta riprendendo a ritmi accettabili e le somministrazioni stanno aumentando costantemente”, dice in conferenza. “A ieri sera, le regioni hanno somministrato l’80% delleche hanno ricevuto. Nei primi 15 giorni di gennaio in Italia sono stati somministrati in media 81mila vaccini al giorno. Dal 16 al 25 ne sono stati somministrati in media 39mila, meno della metà, perché non avevamo le ...

TgLa7 : #Vaccini: martedi' parte somministrazione a under 55. Con vaccino #AstraZeneca, che lunedi' arrivera' nei Centri - pietroraffa : Arrivano in anticipo in Italia, già da domani, le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Ottima notizia - LaStampa : Covid, la Svizzera non autorizza il vaccino Astrazeneca - AristarcoScann1 : RT @patriziaprestip: #Arcuri : vaccino #AstraZeneca prima a insegnanti under 55 e forze armate! Questa della somministrazione dei vaccini… - infoitsalute : A chi toccherà per primo il vaccino Covid AstraZeneca per gli under 55 -