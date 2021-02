Vaccino anti Covid, primo rapporto Aifa sulla sicurezza: 7mila segnalazioni su 1,5 milioni di dosi (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha pubblicato il primo rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19. Complessivamente tra il 27 dicembre 2020 e il 26 gennaio 2021 sono giunte 7.337 segnalazioni su un totale di 1.564.090 dosi somministrate, il il 92,4% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le segnalazioni riguardano soprattutto la prima dose del Vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech (99%), che è stato il più utilizzato – autorizzato dal 22/12/2020 e utilizzato dal 27/12/2020 – e solo in minor misura il Vaccino Moderna (1%), autorizzato dal 07/01/2021 e utilizzato dal 14/01/2021. Naturalmente non ci sono dati su quello di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia Italiana del Farmaco () ha pubblicato ilsorveglianza dei vaccini-19. Complessivamente tra il 27 dicembre 2020 e il 26 gennaio 2021 sono giunte 7.337su un totale di 1.564.090somministrate, il il 92,4% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Leriguardano soprattutto la prima dose delComirnaty di Pfizer/BioNTech (99%), che è stato il più utilizzato – autorizzato dal 22/12/2020 e utilizzato dal 27/12/2020 – e solo in minor misura ilModerna (1%), autorizzato dal 07/01/2021 e utilizzato dal 14/01/2021. Naturalmente non ci sono dati su quello di ...

