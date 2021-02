Vaccini | Verdoliva | “Con le dosi si può chiudere a luglio E’ allarme scuola”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Arrivano le parole del direttore generale dell’Asl Napoli 1 Cirosui. “Il presidente De Luca – spiega all’Ansa – ci ha posto l’obiettivo di vaccinare Napoli entro. Non è un traguardo semplice, ma è possibile riuscirci. Sarà determinante però che da questo mese sino asi abbia la disponibilità deinei tempi e nelle quantità necessarie”.sull’impegno di tutto il mondo sanitario: “E essenziale che tutti gli attori protagonisti facciano la propria parte, senza se e senza ma. Al momento abbiamo un feedback positivo nell’assistenza dei medici di base per gli anziani che hanno difficoltà a compilare il modulo di adesione al vaccino online, e rilevo anche un grande lavoro delle farmacie”. Poi ...

ObiettivoN : Sul web girano notizie false relative ai vaccini dell'Asl Na1. Il direttore Verdoliva: messaggi pericolosi

Si dovrà sempre tenere conto, però, delle disponibilità die i governatori nel corso della ... Ma l'Asl, guidata da Ciro, ha avuto anche la disponibilità da parte dei Policlinici ...... 'Virus ancora presente' Intervenuto a 'Radio CRC', il direttore della Asl Napoli 1, Ciro... Dipende dal rispetto delle regole, dalle scelte e dai'. - Advertisement -Vaccini, Verdoliva: "Se abbiamo le dosi si può chiudere a luglio". Poi continua: "Non è un traguardo semplice, ma è possibile riuscirci" ...Il piano dell’Asl Napoli 1 Centro: pronto il bando per l’allestimento dei nuovi centri. Anziani convocati in base al giorno in cui si sono ...