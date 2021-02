Usare le arti marziali “digitali” contro il cyberbullismo

Leggi su wired

(Di venerdì 5 febbraio 2021) In questo preciso momento qualcuno su internet sta cadendo in una trappola. Potrebbe essere una ragazzina che sta chattando con il suo adescatore, un importante uomo d’affari che sta per rivelare un imbarazzante segreto al suo futuro ricattatore, una donna che ha appena conosciuto il suo stalker o un giovane adolescente che, senza saperlo, sta per finire in un brutto scherzo che potrebbe rivelarsi mortale. Tutto questo è aggressione digitale, un fenomeno in aumento esponenziale eppure ancora troppo spesso sottovalutato, specialmente nelle sue fasi iniziali, quando potrebbe essere contrastato con facilità. La caratteristica dell’aggressione digitale, infatti, è quella di non essere quasi mai immediatamente palese perché il terreno su cui si svolge impone una fase preliminare di “avvicinamento”. Su internet siamo noi a fornire al nostro aggressore le armi di cui ha bisogno: informazioni ...