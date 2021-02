(Di venerdì 5 febbraio 2021) Washington, 5 feb. (Adnkronos) - il presidente americano Joee la moglie Jill hanno registrato un video messaggio adella vaccinazione anti covid, che sarà diffuso in tv giusto prima del, la finale del campionato di football che domenica terrà gran parte degli americani incollati ai teleschermi. Lo anticipa la Cnn, spiegando che iringrazieranno gli operatori sanitari per il loro impegno contro il coronavirus. Con il suo messaggio, il presidente spera di convincere a vaccinarsi il più possibile di latinos, afroamericani e comunità rurali 'no mask', tre categorie particolarmente restie ad immunizzarsi. La finale di football è ritenuta un'occasione particolarmentevole a questo scopo. La Casa Bianca ha contattato la Lega nazionale del football e ...

TV7Benevento : Usa: videomessaggio Biden al Super Bowl a favore vaccini... - StayAlwaysHere : RT @JDBITALIANCREW: Da domani, varie stazioni iHeartRadio organizzeranno un giveaway di una “Justin Bieber Valentine’s Date Box” che includ… - _xjbproudofyou : RT @JDBITALIANCREW: Da domani, varie stazioni iHeartRadio organizzeranno un giveaway di una “Justin Bieber Valentine’s Date Box” che includ… - JDBITALIANCREW : Da domani, varie stazioni iHeartRadio organizzeranno un giveaway di una “Justin Bieber Valentine’s Date Box” che in… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa videomessaggio

Il Fatto Quotidiano

'Felici'. Christian nonmezzi termini per descrivere la gioia ritrovata insieme all'ex moglie Dora Moroni . La coppia, ... Barbara D'Urso mostra undi loro figlio Alfredo, che vive in ...Nerl, Kerry ha continuato: "Siamo orgogliosi di essere tornati. Torniamo, voglio che lo sappiate, con umiltà, dopo l'assenza degli ultimi quattro anni, e faremo tutto quanto in nostro ...Washington, 5 feb. (Adnkronos) – il presidente americano Joe Biden e la moglie Jill hanno registrato un video messaggio a favore della vaccinazione anti covid, che sarà diffuso in tv giusto prima del ...Il governo del Giappone "non risparmierà alcuno sforzo" per tenere sotto controllo la pandemia di coronavirus, e consentire l'ingresso ...