USA | deficit commerciale dicembre diminuisce a 66 | 6 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si riduce leggermente ilamericano. Nel mese di, la bilanciaha mostrato un disavanzo di 66,6di dollari, in diminuzione rispetto al passivo di 69di novembre (rivisto da un preliminare di 68,1). Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta leggermente peggiore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 65,7di dollari. Le esportazioni sono salite del 3,4% a 190e le importazioni salite del l’1,5% a 256,6di dollari.