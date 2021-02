USA, +49 mila occupati a gennaio, tasso disoccupazione cala al 6,3% (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – In linea con le aspettative la creazione di posti di lavoro in USA a gennaio. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso al 6,3% dal 6,7% precedente ed è migliore del consensus che indicava un 6,7%. Sono stati creati 49 mila di posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a dicembre erano scesi di 227 mila unità (dato rivisto da un -140 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è in linea col consensus che indicava un aumento di 50 mila di posti di lavoro. A gennaio, “i notevoli guadagni di posti di nei servizi professionali e aziendali, oltre che nell’istruzione sia pubblica che ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – In linea con le aspettative la creazione di posti di lavoro in USA a. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, ildiè sceso al 6,3% dal 6,7% precedente ed è migliore del consensus che indicava un 6,7%. Sono stati creati 49di posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a dicembre erano scesi di 227unità (dato rivisto da un -140). Il dato sugli, più osservato deldi, è in linea col consensus che indicava un aumento di 50di posti di lavoro. A, “i notevoli guadagni di posti di nei servizi professionali e aziendali, oltre che nell’istruzione sia pubblica che ...

